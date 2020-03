Der türkische Präsident Erdogan hat angesichts der Eskalation im Bürgerkriegsland Syrien mehr Hilfe von der Nato gefordert.

Man erwarte eine deutliche Unterstützung durch die Verbündeten, sagte Erdogan nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Brüssel. Die Grenze der Türkei zu Syrien sei gleichzeitig die Grenze der Nato zu der Konfliktregion. Europa habe nicht den Luxus, die Situation im Bürgerkriegsland zu ignorieren. Stoltenberg betonte, die Nato unterstütze die Türkei schon jetzt stark.



Diplomaten zufolge verlangt die Türkei unter anderem mehr Luftverteidigung entlang der Grenze und mehr Aufklärungsflugzeuge. Die Türkei steht im syrischen Bürgerkrieg auf der Seite der Rebellen. Ende Februar starben mehr als 30 türkische Soldaten bei einem Luftangriff.



Erdogan berät heute auch mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel. Dabei geht es vor allem um die Zukunft des Flüchtlingsabkommens, an das sich die Türkei derzeit nicht mehr hält. Erdogan verlangt von der EU weitere Hilfsgelder zur Versorgung der Flüchtlinge in der Türkei. Michel räumte ein, dass es unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Punkten gebe.