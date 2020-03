Die EU-Außenminister kommen am Vormittag zu einer Krisensitzung in der kroatischen Hauptstadt Zagreb zusammen, um über die Situation im Bürgerkriegsland Syrien zu beraten. Das Treffen war kurzfristig angesetzt worden, nachdem sich die Lage in der syrischen Provinz Idlib verschärft hatte.

Russlands Präsident Putin und der türkische Staatschef Erdogan hatten sich gestern nach sechsstündigen Verhandlungen auf eine Waffenruhe in der umkämpften Provinz im Nordwesten Syriens geeinigt. Die Waffenruhe war um Mitternacht in Kraft getreten. Eigentlich gilt für die Region bereits eine Feuerpause, die aber von syrischer Seite gebrochen wurde. UNO-Generalsekretär Guterres äußerte die Hoffnung, dass die neue Waffenruhe für die syrische Provinz Idlib Bestand hat.



Unklar ist, ob es vor oder nach Beginn des vereinbarten Waffenstillstands zu erneuten Zusammenstößen zwischen türkischen Streitkräften und syrischen Regierungstruppen kam. Das türkische Verteidigungsministerium gab an, dass 21 syrische Soldaten getötet worden seien. Zudem wurden zwei Artilleriegeschütze und zwei Raketenwerfer der syrischen Regierungsstreitkräfte zerstört, hieß es aus Ankara. Dies sei die Reaktion auf einen vorausgegangenen Angriff gewesen.