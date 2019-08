Syrischen Regierungstruppen ist es offenbar gelungen, in eine der größten von Rebellen gehaltenen Städte einzudringen.

Der Ort Chan Scheichun in der Provinz Idlib liegt an der strategisch wichtigen Straße von Damaskus nach Aleppo. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von einem "entscheidenden Sieg" für die Truppen von Machthaber Assad und meldet, die Regierungstruppen hätten mit Hilfe ihrer russischen Verbündeten zahlreiche Kämpfer zum Rückzug gezwungen. Die USA riefen zur Mäßigung auf. Das Assad-Regime müsse zum Waffenstillstand in Idlib zurückkehren, schrieb eine Sprecherin des US-Außenamts auf Twitter.



Der Beobachtungsstelle zufolge wurden allein durch die Gewalt der vergangenen Tage im Süden von Idlib rund 25.000 Menschen vertrieben.