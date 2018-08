Russland hat Berichte bestätigt, wonach es den USA eine Zusammenarbeit bei der Rückkehr von Flüchtlingen in das Bürgerkriegsland Syrien vorgeschlagen hat.

Generalstabschef Gerassimow habe in einem Schreiben an seinen amerikanischen Kollegen Dunford zudem eine Kooperation bei der Beseitigung von Minen angeregt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Der Vorschlag beim Thema Flüchtlinge betreffe das zunächst das Lager Rukban, das innerhalb einer von der UNO eingerichteten und 55 Kilometer breiten Deeskalationszone in der Nähe Grenze zum Irak liegt. Demnach ist Russland bereit, mit der Führung in Damaskus über Sicherheitsgarantien für dort untergekommene Flüchtlinge zu sprechen. Zudem solle darüber beraten werden, die Bedingungen für die Rückkehr auch anderer geflüchteter Syrer in ihre Heimat zu schaffen. Russland unterstützt Staatschef Assad.



Nach UN-Schätzungen dürfte der Wiederaufbau des Bürgerkriegslandes mindestens 250 Milliarden Dollar kosten. Rund 5,6 Millionen Syrier sind ins Ausland geflohen, 6,6 Millionen wurden zudem durch die Kämpfe im Inland vertrieben.