Russland will die Zahl seiner Soldaten in Syrien vorerst unverändert lassen.

Das kündigte die Vorsitzende des russischen Föderationsrates, Matwijenko, in Moskau an. Zugleich erklärte sie, Russland begrüße den von US-Präsident Trump angekündigten Abzug der amerikanischen Truppen. Das russische Militär sei auf Einladung der syrischen Regierung im Einsatz. Die USA hingegen befänden sich ohne internationales Mandat in Syrien.



Unterdessen verstärkt die Türkei ihre Truppenpräsenz an der syrischen Grenze. Panzer und Granatwerfer wurden in die Provinz Kilis verlegt. Bereits am Wochenende hatte die türkische Regierung mehr als hundert Miliärfahrzeuge in den Norden Syriens geschickt. Präsident Erdogan plant dort eine Offensive gegen die kurdische YPG-Miliz, die er als syrischen Ableger der verbotenen kurdischen PKK bezeichnet.