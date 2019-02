Im Osten Syriens zeichnet sich nach Angaben kurdischer Kämpfer ein Sieg gegen die IS-Terrormiliz ab.

Die von den USA unterstützten "Syrischen Demokratischen Kräfte" hätten einen der letzten Rückzugsorte der Dschihadisten belagert, sagte ein Kommandeur auf einer Pressekonferenz. Allerdings kämen die Angriffe gegen die IS-Terrormiliz nur langsam voran, weil Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht würden.



Wie die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldet, sollen sich IS-Kämpfer in Tunneln versteckt haben. Eine unabhängige Bestätigung der Berichte ist nicht möglich. US-Präsident Trump hatte für heute eine wichtige Bekanntmachung zu Syrien angekündigt.



2014 hatte der IS weite Teile Landes und des Iraks unter seine Kontrolle gebracht. In den darauffolgenden Jahren gelang es den Armeen mit internationaler Unterstützung, die Terror-Miliz immer weiter zurückzudrängen.