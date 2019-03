Die kurdischen Kämpfer in Syrien haben nach eigenen Angaben mit einem weiteren Angriff auf die Stadt Baghus begonnen.

Ein Sprecher der Syrischen Demokratischen Streitkräfte sagte, er rechne nicht damit, dass sich die in dem Ort verbliebenen IS-Kämpfer ergäben. Baghus gilt als letzte Bastion der Terrormiliz in Syrien. Die letzten Dschihadisten sind dort in einem Zeltlager eingeschlossen. Die SDF hatten die Angriffe auf Baghus zuletzt eingestellt, damit Zivilisten die Stadt verlassen konnten. Kurdischen Angaben zufolge sind Zehntausende aus dem Ort nahe der Grenze zum Irak geflüchtet. Auch tausende IS-Mitglieder sollen sich ergeben haben.



Der IS hat sein früheres Herrschaftsgebiet in Syrien und im Irak fast vollständig verloren. Einige Gruppen der IS-Kämpfer sind in beiden Ländern aber weiter aktiv.