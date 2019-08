Die kurdischen Behörden in Syrien haben nach eigenen Angaben mit dem Abzug ihrer Kämpfer von der türkischen Grenze begonnen.

Am Wochenende seien einige Einheiten der Volksschutzeinheiten YPG und schwere Waffen abgezogen worden, teilte die Selbstverwaltung mit. Anfang des Monats hatte sich die Türkei mit den USA auf eine Sicherheitszone entlang der Grenze verständigt. Die Regierung in Ankara hatte darauf gedrängt, weil sie in der YPG einen Ableger der kurdischen PKK sieht, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Die USA unterstützen die YPG im Kampf gegen die Terrormiliz IS.