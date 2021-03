Kurdische Sicherheitskräfte haben in einem Lager in Syrien zahlreiche mutmaßliche IS-Mitglieder festgenommen.

Bei der Aktion in und um das Lager Al-Hol in Nordostsyrien seien mehr als 30 Frauen und Männer festgesetzt worden, erklärte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien. Sprecher des von Militärbündnisses Syrische Demokratische Kräfte bestätigten den Einsatz.



In dem Lager waren seit Jahresbeginn mindestens 40 Menschen bei Angriffen getötet worden. Die Verwaltung vermutet IS-Zellen hinter den Taten. Das Al-Hol-Lager beherbergt mehr als 60.000 Menschen, die entweder gefangen genommen oder durch den anhaltenden Konflikt in der Region vertrieben wurden.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.