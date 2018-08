Der russische Präsident Putin stößt mit seinem Aufruf an Europa, beim Wiederaufbau in Syrien zu helfen, in Deutschland auf Kritik.

FDP-Fraktionsvize Graf Lambsdorff erklärte, es könne nicht unser Interesse sein, dem Assad-Regime zu helfen. Der Grünen-Politiker Nouripour meinte, wenn Europa sich beteilige, dann müsste es auch bei der Formulierung der Nachkriegsordnung mitreden. Für die SPD forderte deren außenpolitischer Sprecher Schmid die Aufarbeitung der Kriegsverbrechen und die Einbeziehung der syrischen Opposition bei Verhandlungen über eine Friedensordnung. Der AfD-Abgeordnete Hampel nannte Putins Vorschlag dagegen vernünftig. Um die Rückkehr der Flüchtlinge nach Syrien zu ermöglichen, müsse man auch mit Assad verhandeln.