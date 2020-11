Syriens langjähriger Außenminister al-Muallim ist gestorben.

Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Al-Muallim wurde 79 Jahre alt. Seit 2006 stand er an der Spitze des Außenministeriums in Damaskus. 2012, ein Jahr nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs, wurde er auch zum stellvertretenden Ministerpräsidenten ernannt. Al-Muallim war neben Präsident al-Assad das nach außen hin prominenteste Gesicht der syrischen Regierung. Trotz aller internationaler Kritik hielt er unbeirrt zu dem umstrittenen Machthaber und warf dem Westen vor, den Aufstand in Syrien voranzutreiben.

