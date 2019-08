Bei Gegenangriffen von Dschihadisten auf Stellungen der Regierungstruppen im Nordwesten Syriens sind laut Aktivisten mehr als 50 Kämpfer beider Seiten getötet worden.

Die Aufständischen hätten die syrischen Truppen östlich der Stadt Chan Scheichun in der Provinz Idlib angegriffen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Dabei seien 23 Soldaten der Regierungstruppen und 20 Dschihadisten getötet worden. Zudem seien acht Rebellen im Südosten von Idlib getötet worden, als sie durch die feindlichen Linien zu einem Militärflughafen gelangen wollten.



In der Provinz Idlib sind die Regierungstruppen in den vergangenen Wochen immer weiter in das von Dschihadisten gehaltene Gebiet vorgerückt.