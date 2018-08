Russlands Außenminister Lawrow wirft den Vereinten Nationen UNO vor, den Wiederaufbau in Syrien zu behindern.

Lawrow sprach von einer "geheimen Richtlinie" der UNO, die es ihren Organisationen verbiete, sich an Projekten zur Wiederherstellung der syrischen Wirtschaft zu beteiligen. Laut Lawrow gelte dieses Verbot, bis es zu einem politischen Umbau des Landes komme. Er forderte deshalb eine Erklärung von UNO-Generalsekretär Guterres. Russland ist Verbündeter der syrischen Regierung von Machthaber Assad und griff an dessen Seite aktiv in den Krieg ein.



Präsident Putin und Bundeskanzlerin Merkel hatten zuletzt die Vorbereitung eines Vierertreffens von Russland und Deutschland mit der Türkei und Frankreich für Verhandlungen über den Syrien-Konflikt vereinbart. Dieses Format gilt als diplomatisch heikel, weil es ohne Beteiligung der USA und parallel zu Bemühungen der UNO erfolgen würde.