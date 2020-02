Der russische Außenminister Lawrow hat die von Moskau unterstützte Offensive der syrischen Regierungstruppen in der Provinz Idlib verteidigt.

Idlib sei die letzte Brutstätte des Terrorismus in Syrien, sagte er auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Der Sieg über die Terroristen sei unvermeidlich. Nach Angaben der UNO sind seit Dezember mehr als 800.000 Menschen vor den Kämpfen geflohen. Mehrere vereinbarte Feuerpausen wurden gebrochen. Lawrow traf sich in München mit seinen Amtskollegen aus Deutschland und der Türkei, Maas und Cavusoglu, um über den Syrien-Konflikt zu beraten. Cavusoglu kündigte anschließend an, die Konsultationen mit Russland würden am Montag in Moskau fortgesetzt. Maas verlangte, Moskau müsse seinen Einfluss auf die syrische Regierung nutzen, damit die Angriffe beendet würden.



Der türkische Präsident Erdogan beriet derweil mit US-Präsident Trump über die Lage in Syrien. Beide Staatschefs verurteilten nach Angaben des türkischen Präsidialamts die jüngsten Angriffe der syrischen Armee.