Im Osten Syriens stehen von den USA unterstützte Milizen offenbar vor der Eroberung der letzten IS-Enklave.

Wie die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldet, haben sich einige Kämpfer der Terrormiliz ergeben. Andere sollen sich in Tunneln versteckt haben. In dem Gebiet werden hunderte Dschihadisten vermutet. Auch Zivilisten halten sich dort auf. Eine unabhängige Bestätigung der Meldung ist nicht möglich.



2014 hatte der IS weite teile Syriens und des Iraks unter seine Kontrolle gebracht. In den darauffolgenden Jahren gelang es den Armeen mit internationaler Unterstützung, die Miliz immer weiter zurückzudrängen.