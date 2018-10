Bundesverteidigungsministerin von der Leyen stellt Bedingungen für eine Wiederaufbauhilfe in Syrien. Sie sagte auf einer Konferenz in Bahrain, Investitionen werde es nur bei einem politischen Prozess mit allen Parteien geben.

Der Wiederaufbau werde Milliarden kosten, betonte die CDU-Politikerin. Dass davon die Diktatur Assads profitiere, sei nicht vorstellbar. Die Hilfe der internationalen Gemeinschaft sei unumgänglich.



Auf einem Syrien-Gipfel im türkischen Istanbul berät Bundeskanzlerin Merkel derzeit mit den Präsidenten Russlands, Frankreichs und der Türkei. Nach Einzelgesprächen begann eine auf zwei Stunden angesetzte gemeinsame Runde.



Der Nahost-Experte Lüders hält es für bemerkenswert, dass Russland, Frankreich und Deutschland in Istanbul über den Krieg in Syrien beraten. Lüders sagte im Deutschlandfunk, das sei ein starkes Signal. Er sprach von einer "Niederlage" für die USA, weil der entscheidende Akteur inzwischen Russland sei. Lüders betonte, die Diplomatie stehe vor der Quadratur des Kreises, weil in Syrien ein Stellvertreterkrieg mit vielen Fronten stattfinde.



So wollten Russland und der Iran die Regierung am Leben erhalten, die von der Minderheit der Alawiten getragen werde. Der Westen dagegen strebe einen Regimewechsel an, vor dem die Alawiten große Angst hätten. Denn im Falle freier Wahlen drohe ihnen der Machtverlust - zugunsten der Sunniten, die etwa 60 Prozent der syrischen Bevölkerung ausmachten.