Israel hat nach Angaben syrischer Staatsmedien mehrere Raketen auf die Hauptstadt Damaskus abgefeuert.

Die Luftabwehr habe Geschosse abgefangen, die am frühen Morgen von den Golanhöhen aus abgefeuert worden seien, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf Militärkreise. Laut der oppositionsnahen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sollten die Raketen Lager und Stellungen treffen, die neben der syrischen Armee auch vom Iran und der schiitischen Hisbollah genutzt werden.



Derartige Angriffe gab es bereits häufiger. Israel will einen wachsenden Einfluss Teherans in Syrien verhindern.