Im Nordwesten Syriens hat es einen Luftangriff auf einen türkischen Militärkonvoi gegeben.

Dabei seien drei Menschen getötet und zwölf weitere verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit. Die türkische Regierung sieht in dem Angriff einen Verstoß gegen Vereinbarungen mit Moskau. Russland ist der wichtigste Verbündete von Präsident Assad. In syrischen Staatsmedien hieß es, die Türkei habe mit dem Konvoi Rebellen in der umkämpften Region unterstützen wollen.