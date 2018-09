Die von Rebellen kontrollierte Provinz Idlib im Nordwesten Syriens ist erneut aus der Luft angegriffen worden.

Die Zivilschutzorganisation Weißhelme erklärte, eines ihrer Zentren im Süden der Provinz sei zerstört worden. Sie machte die syrische Armee dafür verantwortlich. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, es habe mindestens sieben russische Luftangriffe auf die Region gegeben.



Idlib ist das letzte große Gebiet in Syrien, das von Rebellen gehalten wird. Die Regierung hat ihre Truppen dort zusammengezogen und droht mit einer Offensive. Frankreich warnte Staatschef Assad davor, Chemiewaffen einzusetzen. Sonst werde man mit einem Militärschlag reagieren.



Russland, die Türkei und der Iran wollen morgen in Teheran über die Situation in Idlib beraten.