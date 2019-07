Bei Luftangriffen in der syrischen Provinz Idlib sind mehr als 40 Zivilisten getötet worden.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London sprach von mindestens 41 Toten, darunter 35 auf einem Markt. Mehr als 100 weitere Menschen seien verletzt worden, hieß es weiter. Viele Personen seien unter den Trümmern begraben. Die Beobachtungsstelle machte die russische Luftwaffe für die Angriffe verantwortlich. Die Militärführung in Moskau wies dies zurück. Russland ist der wichtigste Verbündete des syrischen Präsidenten Assad.



Papst Franziskus hatte sich heute in einem Brief an den syrischen Machthaber gewandt und einen besseren Schutz der Zivilbevölkerung gefordert. Was in Syrien geschehe, sei inakzeptabel, heißt es in einer Botschaft des Papstes, die von einem Sondergesandten der Kurie an Assad überbracht wurde. Franziskus bittet darin um humanitäre Erleichterungen vor allem für die Menschen in der umkämpften Stadt Idlib und um die Wiederaufnahme von Verhandlungen.