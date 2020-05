Außenminister Maas hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, den Menschen in Syrien in der Corona-Krise zu helfen.

In Syrien seien umfangreiche humanitäre Hilfe und ein gemeinsames Vorgehen bei der Sicherstellung der Zugänge erforderlich, erklärte Maas am Abend nach Beratungen mit seinen französischen, britischen und türkischen Kollegen. Man sei sich einig, dass dafür eine Verlängerung des Mandats der Vereinten Nationen für die grenzüberschreitenden Hilfen unerlässlich sei. Weiter sagte Maas nach Angaben seines Ministeriums, in Syrien verschärfe sich die ohnehin schon schwierige Situation durch die Corona-Pandemie erheblich. Sorgen bereiteten vor allem die möglichen Auswirkungen auf die Binnenvertriebenen in dem Bürgerkriegsland.