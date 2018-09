Bundesaußenminister Maas hat eine Beteiligung Deutschlands am Wiederaufbau in Syrien an Bedingungen geknüpft.

Wenn es eine politische Lösung in Syrien gebe, die am Ende zu freien Wahlen führe, dann sei man bereit, Verantwortung beim Wiederaufbau zu übernehmen, sagte Maas der Deutschen Presse-Agentur. Das würden weder die Russen noch die Iraner oder die Türkei alleine stemmen können. Er fügte hinzu, dass sich die Bundesregierung eine dauerhafte politische Lösung mit Präsident Assad nicht vorstellen könne.



Die Lage in Syrien ist heute Thema bei einem Treffen von Maas mit dem russischen Außenminister Lawrow in Berlin. Lawrow kritisierte vor seiner Abreise die deutsche Zurückhaltung bei einem Wiederaufbau Syriens. Hilfe für die Syrer könne ein wichtiges Gebiet internationaler Kooperation sein. Leider habe man mit Deutschland noch nicht zu dieser Kooperation gefunden, sagte er.