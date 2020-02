Bundesaußenminister Maas hat Russland aufgefordert, auf ein Ende der Kämpfe in der syrischen Provinz Idlib hinzuwirken.

Deutschland erwarte von Moskau, seinen Einfluss auf die syrische Regierung zu nutzen, damit die Angriffe beendet würden, sagte Maas am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz nach Treffen mit den Außenministern der Türkei und Russlands, Cavusoglu und Lawrow. Es gebe große Befürchtungen, dass es andernfalls zu einer humanitären Katastrophe kommen werde. Außerdem würden noch mehr Menschen die Region verlassen. Das sei etwas, woran niemand ein Interesse haben könne, betonte Maas. Cavusoglu teilte mit, dass die Gespräche mit Russland über Syrien am Montag in Moskau fortgesetzt würden.



Die Türkei unterstützt im syrischen Bürgerkrieg Gegner des Assad-Regimes, während Russland auf der Seite des Machthabers steht. Nach UNO-Angaben sind seit Anfang Dezember mehr als 800.000 Menschen aus der Region Idlib geflohen, der letzten Hochburg der Aufständischen.