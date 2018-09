Bundesaußenminister Maas hat Russland dazu aufgefordert, eine Militäroffensive gegen die syrische Region Idlib zu verhindern.

Bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Lawrow heute in Berlin werde man ganz offen darüber sprechen, sagte Maas der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe darum, das Schlimmste zu verhindern. Russland spiele eine Schlüsselrolle, und deshalb habe man Erwartungen, betonte Maas. Eine Beteiligung Deutschlands am Wiederaufbau in Syrien knüpfte er an Bedingungen. Wenn es eine politische Lösung in Syrien gebe, die am Ende zu freien Wahlen führe, dann sei man bereit, Verantwortung beim Wiederaufbau zu übernehmen. Lawrow hatte gestern kritisiert, dass es mit Deutschland in dieser Frage noch keine Kooperation gebe.



Maas und Lawrow treffen heute bei einer Veranstaltung zu deutsch-russischen Städtepartnerschaften aufeinander.