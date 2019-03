Nach dem Fall der letzten Bastion der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien hat Frankreichs Staatschef Macron Partner und Streitkräfte der internationalen Koalition gewürdigt.

Macron sagte, die Bedrohung bleibe aber bestehen. Der Kampf gegen terroristische Gruppen müsse weitergehen. Die britische Premierministerin May würdigte den Sieg über die Dschihadisten in Baghus als "historischen Meilenstein".



Truppen unter kurdischer Führung hatten zuvor erklärt, den Ort in der Nähe der irakischen Grenze erobert zu haben.



Das vor knapp fünf Jahren vom IS ausgerufene so genannte "Kalifat" sei vollständig eliminiert.