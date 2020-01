In Syrien endet heute eine Hilfsmission der Vereinten Nationen für Millionen notleidende Menschen.

Das Mandat, das seit sechs Jahren den grenzüberschreitenden Zugang zu den Menschen im Bürgerkriegsland garantierte, lief in der Nacht aus. Nach Angaben der UNO sind allein in der umkämpften Region Idlib 2,7 Millionen Menschen von den ausländischen Hilfsgütern abhängig. Bislang konnte der Sicherheitsrat in New York sich nicht auf eine Verlängerung der Resolution einigen. Russland, das den syrischen Präsidenten Assad militärisch unterstützt, sieht keine Notwendigkeit für eine Verlängerung der Hilfen aus dem Ausland.