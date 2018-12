Im Osten Syriens sind in der Nähe der früheren Dschihadistenhochburg Bukamal sieben Massengräber entdeckt worden.

Einsatzkräfte hätten im Euphrattal in der Provinz Deir Essor bisher etwa hundert Leichen geborgen, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Sana mit. Verantwortlich für die hunderten Toten sei die IS-Miliz. Einem Militärvertreter zufolge wurden die meisten Opfer durch Schüsse in den Kopf getötet. Sie seien an den Händen gefesselt gewesen. Viele seien offenbar gefoltert oder misshandelt worden. Die Armee hatte die Region im November 2017 zurückerobert.