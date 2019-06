Bei Gefechten in der Region Idlib in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mehr als 80 Kämpfer getötet worden.

Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Großbritannien erklärte, es habe Opfer sowohl bei den Regierungstruppen als auch auf der Seite der islamistischen Rebellen gegeben. Die Vereinten Nationen beklagten, im syrischen Bürgerkrieg werde immer weniger Rücksicht auf die Zivilbevölkerung genommen. Die Nothilfe-Koordinatorin Rochdi sagte in Genf, Mitarbeiter in Idlib berichteten von erschreckender Brutalität auf beiden Seiten. Der Kampf gegen Terrorismus entbinde jedoch niemanden davon, das Völkerrecht zu respektieren und zivile Einrichtungen zu schonen.



In Syrien bekämpft die Regierung seit acht Jahren oppositionelle Rebellengruppen. Präsident Assad bezeichnet sie als Terroristen. Hunderttausende Menschen sind in dem Konflikt getötet worden, Millionen befinden sich auf der Flucht.