Das syrische Militär hat nach eigenen Angaben mehrere Raketen aus Israel abgefangen.

Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete von sechs Geschossen, die ein Gebiet nahe des Internationalen Flughafens in Damaskus zum Ziel hatten. Das israelische Militär berichtete kurz darauf von einer Rakete, die von Syrien in Richtung der nördlichen Golanhöhen abgefeuert worden sei. Diese sei abgefangen worden.



Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hatte in der vergangenen Woche erstmals bestätigt, dass sein Militär in den vergangenen Jahren Hunderte Ziele in Syrien angegriffen hat, weil sie in Verbindung zum Iran und zur libanesischen Hisbollah stehen sollen.