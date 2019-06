Frankreich und die Niederlande haben mehrere Kinder früherer IS-Kämpfer aus Syrien zurückgeholt.

Ein Vertreter der syrischen Kurden teilte mit, man habe zwölf französische und zwei niederländische Waisenkinder an eine Delegation der beiden Länder übergeben. Das Außenministerium in Paris erklärte, die Minderjährigen seien nach einer medizinischen Untersuchung vom Sozialdienst übernommen worden.



Das Schicksal der Kinder von IS-Kämpfern wird kontrovers diskutiert. Angehörige fordern, ihre Verwandten ins Heimatland zurückzuholen. Etliche europäische Staaten lehnen das ab. Auch die deutsche Regierung ist eher zurückhaltend, zeigte sich kürzlich aber bereit, "besonders schutzwürdige Kinder" aus den Flüchtlingslagern in Syrien herauszuholen.



Laut der Hilfsorganisation "Save The Children" befinden sich mehr als 3.500 Kindern von Dschihadisten aus rund 30 Ländern in Internierungslagern. Viele der Eltern sind tot oder wegen ihrer Zugehörigkeit zur IS-Terrormiliz in Haft.