Bei mutmaßlich israelischen Luftangriffen auf Stellungen in Syrien sind zwei syrische Soldaten und fünf Kämpfer iranischer Milizen getötet worden.

Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kamen die syrischen Armeeangehörigen bei einem Angriff in der Provinz Sueida ums Leben. Die Iraner wurden in der Provinz Homs tödlich getroffen. Die Beobachtungsstelle stützt sich auf Informanten vor Ort. Ihre Angaben sind kaum zu überprüfen.



Die staatlichen syrischen Medien bestätigten die beiden getöteten Soldaten in Sueida. Die israelische Armee gab keine Stellungnahme ab.