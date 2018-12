Bundeskanzlerin Merkel hat den türkischen Präsidenten Erdogan zu einem besonnenen Vorgehen im Nachbarland Syrien aufgerufen.

Merkel habe in einem Telefonat mit Erdogan die Erwartung geäußert, dass die Türkei mit Zurückhaltung und Verantwortung auf den angekündigten Rückzug der US-Truppen aus Syrien reagieren werde, erklärte eine Regierungssprecherin in Berlin. Die beiden Politiker seien sich einig gewesen, dass der so genannte Islamische Staat noch nicht besiegt sei. Merkel und Erdogan vereinbarten nach türkischen Angaben, in engem Kontakt zu bleiben.