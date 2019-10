Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron haben den türkischen Staatschef Erdogan aufgefordert, die Militär-Offensive im Nordosten Syriens zu beenden.

Die humanitären Folgen der Offensive seien gravierend und es bestehe die Gefahr, dass die Terrormiliz IS wieder erstarke, erklärten Merkel und Macron bei einem Treffen in Paris. Macron kündigte an, sein Sicherheitskabinett werde noch im Laufe des Abends zusammenkommen, um über die Situation zu beraten. Deutschland und Frankreich hatten zuvor eine Einschränkung ihrer Rüstungsexporte an die Türkei angekündigt.