In einem Gefängnis im Nordosten Syriens hat es einen Aufstand gegeben.

Nach Angaben der Gefängnisleitung gelang es Gefangenen, die zum so genannten Islamischen Staat gehören, das Erdgeschoss des Gebäudes unter ihre Kontrolle zu bringen. Bei den Ausschreitungen sollen einige militante Insassen geflohen sein. Die Haftanstalt steht unter der Leitung der Syrischen Demokratischen Kräfte.



Das kurdisch dominierte Militärbündnis hatte in den vergangenen Jahren das von der IS-Miliz gehaltene Territorium in Syrien zurückerobert. Die SDF halten nach eigenen Angaben insgesamt 12.000 IS-Mitglieder gefangen.