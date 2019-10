Als Reaktion auf die türkische Militäroffensive im Norden Syriens schickt die Führung in Damaskus eigene Truppen in die Region.

Die syrische Armee werde der türkischen Aggression entgegentreten, berichtet das Staatsfernsehen. Einzelheiten wurden nicht genannt. Vertreter der Kurden teilten mit, man werde gemeinsam Einsätze mit Regierungstruppen durchführen.



In der Region wurden bei einem türkischen Luftangriff auf einen Konvoi mit Zivilisten und ausländischen Journalisten Berichten zufolge zehn Menschen getötet. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, ereignete sich der Angriff in der Ortschaft Ras al-Ain. Eine französische Journalistin teilte im Kurznachrichtendienst Twitter mit, sie sei in dem Konvoi gewesen. Ihrem Team gehe es gut, doch Kollegen seien tot.