Bei einem Sprengstoffanschlag auf einen Armee-Bus in Syrien sind mindestens 13 Menschen getötet worden.

Mehrere weitere Personen wurden verletzt. Nach Angaben staatlicher Medien ereignete sich das Attentat in Damaskus. Demnach detonierten zwei Sprengsätze, als der Bus im dichten Morgenverkehr eine Brücke in der Hauptstadt überquerte.



In Damaskus gibt es immer wieder Bombenanschläge von dschihadistischen Gruppen oder anderen Aufständischen. Sie sind aber seltener geworden, seit das Regime von Machthaber Assad mit russischer und iranischer Hilfe wieder die Kontrolle über weite Landesteile zurückgewonnen hat.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.