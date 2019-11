Bei israelischen Luftangriffen auf militärische Ziele in Syrien sind in der vergangenen Nacht mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben verschiedener Quellen soll es sich dabei überwiegend um Soldaten und Kämpfer regierungstreuer Milizen handeln. Auch drei Zivilisten seien ums Leben gekommen. Die israelische Armee bestätigte, Dutzende Ziele der zu den iranischen Revolutionsgarden gehörenden Al-Kuds-Einheiten und der syrischen Armee angegriffen zu haben. Es seien unter anderem Raketenstellungen, Waffenlager und Hauptquartiere attackiert worden. Die Operation sei eine Reaktion auf iranischen Raketenbeschuss aus Syrien auf die Golan-Höhen gewesen.



Israel will mit den Angriffen verhindern, dass sein Erzfeind Iran seinen militärischen Einfluss in dem Bürgerkriegsland weiter ausbaut. Die israelische Luftwaffe hatte in der Vergangenheit mehrfach Ziele in Syrien angegriffen.