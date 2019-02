Nach Beginn der Offensive in Syrien gegen die Terrormiliz IS sind Hunderte Zivilisten in Gefahr.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, sind in der Ortschaft Baghus im Osten des Landes zahlreiche Familien eingeschlossen. Die Offensive der "Syrischen Demokratischen Kräfte" wird mit Unterstützung der USA von Kurden angeführt.



Im Osten Syriens befindet sich ein Rückzugsort der Dschihadisten. Die IS-Kämpfer kontrollieren dort nach Angaben der SDF ein etwa vier Quadratkilometer großes Gebiet an der irakischen Grenze.