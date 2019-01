Nach seiner Drohung an die Adresse der Türkei hat US-Präsident Trump mit Staatschef Erdogan telefoniert.

Das Weiße Haus teilte mit, Trump wolle mit Ankara in Hinblick auf die Sicherheitsbedenken in Syrien kooperieren. Den USA sei aber wichtig, dass die Türkei die Kurden und andere Syrische Demokratische Kräfte nicht schlecht behandele. Das türkische Präsidialamt erklärte, Trump und Erdogan hätten über die Schaffung einer Sicherheitszone gesprochen. Weiter hieß es in der Mitteilung aus Ankara, die Türkei werde die Kurden-Miliz YPG, die PKK und den IS weiter bekämpfen. Trump hatte zuvor auf Twitter damit gedroht, die Türkei wirtschaftlich zu zerstören, sollte sie die kurdischen Milizen im Norden Syriens angreifen.