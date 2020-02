Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat angesichts des Konflikts zwischen der Türkei und Syrien zur Deeskalation aufgerufen. Russland und Syrien müssten ihre Offensive in Syrien und vor allem die Luftschläge in der Provinz Idlib beenden, sagte Stoltenberg nach einem Treffen des Nordatlantikrats in Brüssel. Die Nato stehe solidarisch an der Seite der Türkei.

In Idlib waren gestern Abend 33 türkische Soldaten durch einen Luftangriff getötet worden. Die türkische Armee beschoss zur Vergeltung syrische Regierungstruppen. Zudem forderte die Regierung die Nato auf, der Türkei Beistand zu leisten. Ein Sprecher ließ zudem erkennen, dass Ankara den syrischen Flüchtlingen die Grenze in Richtung EU öffnen könnte. Angesichts der aktuellen Lage könne man die Menschen nicht mehr aufhalten, erklärte der AKP-Sprecher. Medienberichten zufolge sind in der Türkei inzwischen zahlreiche Menschen auf dem Weg zur Grenze nach Griechenland, weil sie auf eine Grenzöffnung hoffen.

Fordert die Türkei den Bündnisfall?

Am Vormittag befassten sich die Nato-Botschafter mit den türkischen Äußerungen. Grundlage war nach Angaben von Stoltenberg Artikel 4 des Nordatlantikvertrags. Dieser sieht Beratungen vor, wenn ein Nato-Mitglied die Unversehrtheit seines Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die eigene Sicherheit bedroht sieht.



Der eigentliche Bündnisfall wird in Artikel 5 geregelt. Darin heißt es, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere Nato-Staaten als ein Angriff gegen alle angesehen wird und sie sich gegenseitig unterstützen. Nach einem Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags ist die türkische Militäroffensive in Syrien aller Wahrscheinlichkeit nach kein Bündnisfall.



Die Provinz Idlib gilt als letztes noch von Aufständischen kontrolliertes Gebiet in Syrien. Die Türkei und Russland hatten vereinbart, dort eine Deeskalationszone einzurichten. In den vergangenen Wochen rückte das syrische Militär jedoch mit Unterstützung aus Moskau vor. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind fast 950.000 Menschen auf der Flucht.