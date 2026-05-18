Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, will Ressortchef Barnieh über die Wiedereingliederung seines Landes in das globale Finanzsystem verhandeln. Außerdem soll es nach dem Sturz von Diktator Assad um den Wiederaufbau des ehemaligen Bürgerkriegslandes gehen.
Das zweitägige G7-Treffen steht im Zeichen globaler wirtschaftlicher Ungleichgewichte und Handelsspannungen. Die Finanzminister aus Brasilien, Indien, Südkorea und Kenia werden ebenfalls erwartet. Die "Gruppe der Sieben" ist eine informelle Allianz westlicher Industrienationen. Mitglieder sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA.
Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.