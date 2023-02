Bislang kann nur über den Grenzübergang Bab al-Hawa (Bild) Hilfe in die Erdbeben-Provinz Idlib gebracht werden. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Juma Mohammad)

Dies teilten die Vereinten Nationen in New York mit. Demnach sollen die Übergänge Bab Al Salam und Al Ra'ee vorläufig für drei Monate geöffnet werden. Bislang hatte die UNO nur über den Grenzübergang Bab al-Hawa Hilfsgüter in die Region Idlib bringen können, die von Aufständischen kontrolliert wird. Der Ankündigung war ein Treffen des UNO-Nothilfekoordinators Griffiths mit dem syrischen Machthaber Assad vorausgegangen. UNO-Generalsekretär Guterres begrüßte die Öffnung der Übergänge. Er sagte, die Versorgung von Millionen von Menschen mit Lebensmitteln, Medizin, Ausrüstung, Wintervorräten und anderen lebenswichtigen Gütern sei von außerordentlicher Dringlichkeit.

Der türkische Botschafter in Deutschland, Sen, begrüßte unterdessen die von der Bundesregierung beschlossenen Visa-Erleichterungen für Erdbeben-Überlebende aus der Türkei. Er sagte, die in Deutschland lebenden Türken zeigten enorme Hilfsbereitschaft und wollten ihre Verwandten zu sich holen. Die deutschen Such- und Rettungsmannschaften kamen am Abend von ihren Erdbeben-Einsätzen in der Türkei zurück. Die knapp 100 Helfer landeten auf dem Flughafen Köln/Bonn. Sie waren knapp eine Woche in der Provinz Hatay im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.