Bei Luftangriffen in Nordsyrien ist nach Angaben von Aktivisten auch ein Flüchtlingslager getroffen worden.

Die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von mindestens 15 Toten, darunter zahlreiche Kinder. Eine Rakete sei in dem Lager nahe dem Ort Kah an der türkischen Grenze eingeschlagen. Auch die Stadt Maaret al-Numan in der Provinz Idlib sei attackiert worden. Die Rebellen machten die Armee von Syriens Staatschef Assad für den Beschuss verantwortlich.