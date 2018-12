Aus Syrien werden neue Raketenangriffe gemeldet - erneut soll es das israelische Militär gewesen sein. Berichte von Oppositionellen und aus Libyen bestätigen diese Angaben. Die meisten der Flugkörper sollen rechtzeitig abgefangen worden sein - nach syrischen Medienberichten gab es lediglich drei Verletzte.

Ein Waffendepot der Armee nahe der Hauptstadt Damaskus sei getroffen worden, berichtete der syrische Rundfunk unter Berufung auf das Militär. Drei Soldaten wurden demnach verletzt. Die meisten der Raketen seien abgefangen worden, bevor sie ihr Ziel hätten erreichen können, hieß es weiter. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London meldete, die israelischen Angriffe hätten vermutlich Waffenlagern der iranischen Revolutionsgarden und der libanesischen Hisbollah-Miliz in Syrien gegolten. Beide unterstützen den syrischen Machthaber Assad. Staatliche libanesische Medien berichten von Flügen israelischer Kampfflugzeuge über dem Südlibanon.



Aus Israel gab es keine offizielle Bestätigung der Luftangriffe. Das Land hat in der Vergangenheit mehrmals Ziele in Syrien angegriffen. Israel betrachtet den zunehmenden Einfluss des Iran in dem Bürgerkriegsland als Bedrohung.