In Syrien sind bei einem israelischen Raketenangriff nach Angaben von Aktivisten mindestens drei Menschen getötet worden.

Die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, bei den Opfern handele es sich um iranische Staatsbürger. Zudem seien mehrere Menschen verletzt worden. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete, die Luftabwehr habe in der Nähe von Damaskus feindliche Raketen abgefangen. Eine sei in der Region Akraba südöstlich der Hauptstadt niedergegangen. Die israelische Armee lehnte eine Stellungnahme ab.



Israel hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Stellungen der vom Iran unterstützten libanesischen Hisbollah-Miliz mit Raketen angegriffen.