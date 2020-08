Im Nordosten Syriens haben zwei Helikopter der US-Streitkräfte einen Kontrollpunkt der syrischen Armee angegriffen.

Dabei wurden mindestens ein Soldat getötet und zwei weitere verletzt, wie syrische Staatsmedien und die Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London übereinstimmend berichten. Zuvor habe eine amerikanische Patrouille vergeblich versucht, den Kontrollpunkt zu passieren, hieß es. Kurz danach sei es zu dem Angriff gekommen.



Die Spannungen zwischen US-Militärs und der syrischen Armee haben in den vergangenen Monaten zugenommen. Im Nordosten Syriens sind mehrere hundert amerikanische Soldaten stationiert, um gemeinsam mit kurdischen Kräften gegen den IS vorzugehen.