In Syrien haben von den USA unterstützte Kräfte eine Offensive gegen Kämpfer des so genannten Islamischen Staats begonnen.

Die so genannten "Syrischen Demokratischen Kräfte", die von Kurden geführt werden, teilten mit, Ziel sei es, den IS aus seiner letzten Bastion zu vertreiben. Im Osten Syriens befindet sich ein Rückzugsort der Dschihadisten. Die IS-Kämpfer kontrolllieren dort nach Angaben der SDF noch ein etwa vier Quadratkilometer großes Gebiet an der irakischen Grenze.



Weiter heißt es, dass der Vormarsch gegen den IS kürzlich vorerst gestoppt worden war, als die Dschihadisten Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbrauchten. In den vergangenen zehn Tagen seien aber mehr als 20.000 Zivilisten in Sicherheit gebracht worden.