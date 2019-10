Der scheidende EU-Haushaltskommissar Oettinger hat die Offensive der Türkei in Syrien als inakzeptabel und höchst gefährlich bezeichnet.

Die Türkei bewege sich damit nicht auf dem Boden des Völkerrechts und verschlimmere die Lage vor Ort, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Die sogenannte Sicherheitszone, die die Türkei in Syrien errichten wolle, lehne die EU ab. Die Grenzen sollten unverändert bleiben. Die illegalen, gezielten Abschiebungen von syrischen Flüchtlingen aus der Türkei seien völkerrechtswidrig. Die EU werde in den nächsten Tagen über weitere Maßnahmen und Sanktionen sprechen.



Oettinger betonte, dass die EU an dem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei festhalte. Man sei vertragstreu und erwarte dies auch von dem türkischen Präsidenten Erdogan. Die EU wolle den Flüchtlingen, die in der Türkei leben, Frieden und Menschenwürde ermöglichen.