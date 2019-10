Volkswagen hat die Entscheidung über ein neues Werk in der Türkei vor dem Hintergrund der türkischen Militäroffensive im angrenzenden Syrien verschoben.

Ein Unternehmenssprecher sagte in Wolfsburg, der Vorstand habe den Beschluss vertagt. Man beobachte die Lage sorgfältig und blicke mit Sorge auf die aktuelle Entwicklung. Nach monatelangen Verhandlungen war die Entscheidung eigentlich für diesen Monat angekündigt worden. In dem geplanten Mehrmarken-Werk in Manisa bei Izmir sollen laut VW ab 2022 300.000 Fahrzeuge pro Jahr produziert werden und rund 4.000 Arbeitsplätze entstehen.