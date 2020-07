In Syrien ist zum dritten Mal seit Beginn des Bürgerkriegs vor neun Jahren eine Parlamentswahl abgehalten worden.

Sie fand auf jenen rund 70 Prozent des syrischen Staatsgebietes statt, die von Machthaber Assad kontrolliert werden. Erwartet wird ein klarer Sieg von Assads Baath-Partei, wirkliche Oppositionskandidaten gab es nicht. Die syrische Exil-Opposition nannte die Wahl eine Farce. Das Wahlergebnis soll heute oder morgen bekannt gegeben werden.



Die Wahl ereignete sich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, internationaler Sanktionen, einer tiefen Wirtschaftskrise und der andauernden Gewalt statt. Am Abend wurden bei der Explosion einer in einem Fahrzeug versteckten Bombe an einem Grenzübergang zur Türkei in der nördlichen Provinz Aleppo mindestens sieben Menschen getötet, wie Syrische Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien berichtet. Demnach wurden 60 weitere Personen verletzt. Die Beobachtungsstelle machte die IS-Terrormiliz für den Anschlag verantwortlich.